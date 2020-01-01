محافظ الشرقية يعلق على عدم التزام مرشح بالإجراءات الاحترازية: أمر غير مقبول

علق الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على واقعة عدم التزام مرشح انتخابات مجلس الشيوخ بالإجراءات الاحترازية أثناء الدعايا الانتخابية الخاصة به، قائلًا: «أمر غير مقبول خالص».

وأضاف «غراب» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن المنظر يعكس مثل غير مقبول للآخرين، مشيرًا إلى أنه يعلم المرشح بشكل شخصي.

وتابع: «لم أتوقع هذا المشهد موجود من المرشحين، وخاصة أن المرشحين على قدر من عالِ من المستوى العلمي والاجتماعي، ومن المفترض ألا يكون المشهد موجودًا بهذه الصورة».

وأشار محافظ الشرقية إلى إصدار كتاب دوري للتوزيع على كل رؤساء المراكز والمدن غدًا، حتى يتبع المرشحون كل الإجراءات الاحترازية في الدعايا الانتخابية، منوهًا أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة، حال عدم الالتزام.