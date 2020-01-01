الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يدعو للتعامل بشفافية مع جائحة كورونا

دعا الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في بيان صحفي أصدره، اليوم الأحد، من مقره بالدوحة الحكومات والهيئات التنفيذيّة في العالم إلى التعامل الشفاف مع أزمة جائحة كورونا، والوقوف مع قيم الحياة الإنسانية مهما كانت الكلفة الاقتصادية والسياسية.

ووجه البيان بعنوان "جائحة كورونا التداعيات والدروس المستفادة"، الدعوة إلى عدم استغلال الأزمة للإخلال بالتوازن بين السلطات، أو إثارة العنصريات في المجتمع من أجل تحقيق مكاسب سياسية، أو الدفع بمعاهدات واتفاقات ظالمة تتناقض مع الشرائع السماوية والمواثيق الدوليّة والقانون الدولي، محذرا في هذا الصدد من استغلال الاحتلال الإسرائيلي وحلفائه للأزمة للاعتداء على القدس الشريف وحقوق الشعب الفلسطيني.

وطالب البيان الحكومات العربية والإسلامية إلى منح الحريات المسئولة، وزيادة سقف الممارسات الديمقراطية، والمصالحة الشاملة مع شعوبها لتحقيق التضامن والتكامل، وإلى الإفراج عن معتقلي الرأي والمفكرين، لإيجاد لحمة وطنية في مواجهة تداعيات كورونا الاقتصادية والظواهر الاجتماعية المصاحبة.

ودعا الاتحاد إلى مناهضة ممارسات كل الجهات المتطرفة في نشر خطاب الكراهية والعنصرية، في التعامل مع ظاهرة الإسلاموفوبيا.

وناشد الاتحاد الحكومات العربية والإسلامية لإعادة فتح باب العمل لمؤسسات العمل الإنساني والإغاثي التي أوقفت عن النشاط تحت ضغوط خارجية، مع التذكير بما شهده الواقع الغربي من نشاط كبير وعطاء مبارك للمؤسسات الإسلامية الإنسانية والخيرية لدعم جهود مواجهة كورونا في العالم أجمع،داعيا إلى تفعيل دور الزكاة والوقف ومؤسسات القرض الحسن، والمشاريع الصغيرة، والمتوسطة لتحقيق التكافل، والتضامن والتنمية الشاملة، وفق أسس علمية ومنهجية دقيقة، وخطة وبرامج ومشاريع للتخفيف من آثار هذه الجائحة الاقتصادية.