الصناع يطالبون الحكومة بخفض جديد لرسوم الاستثمار والتصنيع

جدد عدد من الصناع مطالبهم للحكومة بضرورة خفض اسعار رسوم الاستثمار والتصنيع والجمارك لزيادة القدرة التنافسية للمنتج المحلى الذى يواجه منافسة شرسة وتحديات ضخمة بسبب الآثار السلبية لأزمة كورنا.

يأتى هذا فى الوقت الذى اظهرت فيه البيانات والإحصائيات الرسمية الصادرة عن الهئية العامة للاستثمار وجود تراجع كبير فى عدد المنشآت والشركات الجديدة، إضافة إلى انخفاض ملحوظ فى حجم التوسعات الجديدة.

أسامة حفيلة عضو اتحاد المستثمرين قال إن أى خفض للرسوم والإجراءات فى الوقت الحالى هو دعم للاقتصاد المصرى وليس لقطاع الصناعة فقط، لدينا تحديات ضخمة واعباء بسبب انخفاض حجم المبيعات وتراجع حجم الصادرات وهو ما أضر بالخطط الاستثمارية لمعظم الشركات العاملة فى السوق.

وأضاف حفيلة ان معظم المصانع تعمل باقل من طاقتها وبالتالى على الحكومة الاستمرار فى حزم ومبادرات التحفيز لما لها من آثار إيجابية على مناخ الاستثمار ككل.

خالد حمزة رئيس جمعية مستثمرى اسيوط قال إن تقليل تكلفة المنتج المحلى وزيادة حجم المشروعات الجديدة من أهم الانعكاسات الايجابية لتخفيض الرسوم والاجراءات المتعلقة بتاسيس الشركات.

وأضاف حمزة ان حالة الركود الكبيرة التى تضرب الاقتصاد، تتطلب تسهيلات اكثر وتحفيزات مستمرة حتى يسترد الاقتصاد عافيته وتتحسن معدلات بيع الشركات من جديد.

ولفت حمزة إلى إن تكلفة التصنيع عنصر اساسى من عناصر النمو لأى شركة، المنافسة الشرسة التى تواجهها المنتجات المحلية فى الخارج تتطلب تكلفة اقل ودعما اكبر حتى تستطيع المنتجات النفاذ إلى مختلف الاسواق العالمية.

الجدير بالذكر ان النشرة المعلوماتية للجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء عن شهر مايو اظهرت تراجع حاد فى عدد الشركات التى تم تأسيسها تزامنا مع انتشار فيروس كورنا، حيث كشفت النشرة عن تراجع عدد الشركات إلى 246 شركة مقابل 1624 شركة فى مارس ونحو 1951 فى ابريل من العام الماضى بنسبة تراجع بلغت 87%.