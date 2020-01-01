قال المهندس أيمن حسام، مساعد وزير التموين، إن لحوم عيد الأضحى المبارك متوفرة بكميات كبيرة جدًا، مشيرًا إلى أن الكميات المتاحة تفوق احتياجات المواطنين.

وأضاف خلال حواره لبرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، المذاع عبر فضائية «Cbc»، مساء الأحد، أنه متوفر أكثر من 3000 طن من اللحوم السوداني في منافذ وزارة التموين بسعر 85 جنيهًا للكيلو الواحد، مشيرًا إلى أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية يتبعها أكثر من 1200 منفذ يُباع بهم المنتجات الغذائية كافة بما فيها اللحوم.

وتابع أنه متوفر لدى المنافذ اللحم الضاني السوداني المجمد بسعر 90 جنيهًا للكيلو، فضلًا عن الخراف البلدي بسعر 100 جنيه للكيلو، واللحوم البرازيلي المجمد بـ65 جنيهًا للكيلو، لافتًا إلى بيع الخراف الحية كاملة في المنافذ بسعر 58 جنيهًا للكيلو.

ونوه مساعد وزير التموين، بأنه متوفر 65 شادرًا للأماكن التي لا يوجد بها منافذ لبيع اللحوم، موضحًا أن تلك الشوادر موزعة على كل المحافظات.