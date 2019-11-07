 ترامب يعلن حالة الطواري في هاواي بسبب إعصار دوجلاس - بوابة الشروق
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ترامب يعلن حالة الطواري في هاواي بسبب إعصار دوجلاس

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

نشر في: الأحد 26 يوليه 2020 - 5:30 ص | آخر تحديث: الأحد 26 يوليه 2020 - 5:30 ص

 (د ب أ) 

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت عن وجود حالة طوارئ في ولاية هاواي، وأمر بالمساعدة الاتحادية لتكملة جهود الاستجابة المحلية وعلى مستوى الولاية بسبب الظروف الطارئة الناتجة عن إعصار دوجلاس بدءا من 23 تموز/ يوليو، حسبما ذكر الموقع الرسمي للبيت الأبيض.

وتخول هذه الخطوة وزارة الأمن الداخلي، والوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ، بتنسيق جميع جهود الإغاثة في حالات الكوارث التي تهدف إلى التخفيف من المشقة والمعاناة التي تسببها حالة الطوارئ للسكان المحليين.

وأفادت تقارير في وقت سابق بأن الإعصار دوجلاس يتجه من المحيط الهادئ إلى هاواي برياح تصل سرعتها إلى نحو 175 كيلومترا في الساعة.


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