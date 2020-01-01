التزحلق على الماء رياضة يفضلها السائحيين

تتميز مدينة شرم الشيخ بتنوع الأنشطة السياحية وكذلك تنوع أنواع السياحة بها، وتعد من أكثر مدن محافظة جنوب سيناء استقبالًا للسياحة الداخلية والخارجية، لكونها تضم العديد من المنتجعات السياحية والمعالم التي لا حصر لها.

و تستقطب شرم الشيخ آلاف السائحين من مختلف جنسيات العالم، للاستمتاع بمياهها الزاهية، والشعاب المرجانية، وأجوائها المعتدلة، وكثبانها الرملية التي تتلألأ في الصحراء.

وشرم الشيخ تعد مدينة متكاملة، يجد فيها السائحين كل من يبحثون عنه بدايو من الاستجمام بالطبيعة وسياحة الشواطئ والسياحة الرياضية والترفيهية .

وقال محمد قاسم يعمل في مجال السياحة بشرم الشيخ، إن من أهم أنواع السياحة الرياضية التي يرغب السائحون في ممارستها، هي التزحلق عل الماء، لكونها رياضة تجمع بين ركوب الأمواج، والتزحلق، وتعد من الرياضات الشاقة جدًا، وتستفيد من قوة دفع الرياح او المراكب.

وأكد أن الرياضات المائية من أنواع الألعاب الرياضية التي تمارس بعضها الألعاب المائية وبعضها على سطح الماء فقط، والبعض الآخر تحته.

واوضح أن من أشهر الرياضات المائيةـ، التي يمارسها السياح، السباحة بمختلف أنواعها بالإضافة إلى السباحة المتزامنة، والغطس من على منصب ثابت أو متحرك، وكرة الماء، والتزحلق على الماء، وركوب الأمواج في التزحلق بالسحب.

وأكد أن السائحين في معظم الأحيان يفضلون التزحلق المرتبط بتصفح الأمواج الكبيرة، وتقوم مركبة مائية مزودة بمحركات، بسحب الراكب في مقدمة الموجة، مما يساعد الراكب على مطابقة سرعة الموجة الكبيرة .

وأوضح أن رياضة ركوب لأمواج شراعيًا و ركوب الأمواج بالطائرات الورقية، تعتمد في المقام الأول على طاقة الرياح ، أما الرياضات التي تمارس تحت الماء مثل الغوص تمارس بشكل رئيسي .