مخاوف من غرق 24 لاجئا من الروهينجا قبالة ماليزيا

ثارت مخاوف من أن يكون 24 مهاجرا، يعتقد أنهم من الروهينجا، قد غرقوا قبالة الساحل الغربي لجزيرة لنكاوي، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الوطنية المالزية "برناما" عن مهاجر قال إنه أحد الناجين.

وقال مدير بحرية ولايتي قدح وبرليس، الأدميرال محمد زواوي عبد الله، إن إدارته تحركت بعد تلقي معلومات تفيد بأن مهاجرا غير شرعي و24 آخرين قفزوا من قارب الساعة الثامنة تقريبا مساء السبت.

وأشارت برناما إلى أن تفاصيل سبب قرار المهاجرين بالقفز من القارب لم تتضح بعد.

وقال محمد زواوي إن الناجي الوحيد، الذي يدعى نور حسين "27 عاما"، قال للشرطة إنه الوحيد بين المجموعة الذي سبح بأمان إلى الشاطئ.

وأفاد بأن هناك عملية بحث وإنقاذ مستمرة لمسح 109 أميال حول الساحل الغربي لجزيرة لنكاوي.

وقال محمد زواوي إن بحرية ولايتي قدح وبرليس أرسلتا بيانات الحادث إلى وكالات إنقاذ أخرى والصيادين المحليين والسلطات التايلاندية عبر مركز تنسيق الإنقاذ البحري في بوتراجايا.

وقال إن نور حسين محتجز حاليا لدى الشرطة لمزيد من التحقيقات.