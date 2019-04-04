عروض عسكرية ضخمة في عيد الأسطول البحري الروسي بحضور بوتين

تحتفل روسيا اليوم الأحد بعيد أسطولها البحري الحربي، حيث ستقام عروض لسلاح البحرية في 7 مناطق روسية، أهمها مدينة سانت بطرسبورج، بحضور الرئيس فلاديمير بوتين.

ومن المنتظر -بحسب وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية- أن تكون الاحتفالات والعروض هذه السنة أكبر من السنوات الماضية، حيث ستشارك في هذه الفعاليات 250 سفينة وحوالي 15 ألف عسكري ونحو 80 طائرة ومروحية.

وسيقام العرض العسكري البحري الرئيسي في مدينة بطرسبورج بحضور الرئيس الروسي بوتين، الذي أوكل لوزير الدفاع سيرجي شويجو في شهر مايو الماضي بدء الاستعدادات للعرض التقليدي في القواعد الرئيسية للبحرية الروسية.

وستقام الاحتفالات والعروض العسكرية في 7 قواعد بحرية في كل من: "بطرسبورج، وسيفيرومورسك، وسيفاستوبل، وكسبيسكي، وبالتيسك، وفلاديفوستوك، وبيتروبافلوفسك-كامتشاتكي".