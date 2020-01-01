قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم، معاقبة المغربي وليد أزارو، لاعب الأهلي والمعار للاتفاق السعودي، على خلفية المشاكل الأخيرة بين اللاعب والنادي.

ومنع الاتحاد السعودي أي ناد في الدوري من التعاقد مع وليد أزارو بداية من الموسم المقبل 2020/2021 وما يليه من مواسم وذلك بسبب أزمته مع نادي الاتفاق.

وأكد الاتحاد السعودي في بيان رسمي أنه تلقى خطابًا من نادي الاتفاق يعلمه خلاله بأن أزارو رفض تجديد تعاقده مع النادي لاستكمال الموسم الحالي بعد فترة من التوقف، لذلك قرر الاتحاد السعودي منع أزارو من اللعب مرة أخرى لأي من الأندية السعودية.

وكان أزارو قد انتقل على سبيل الإعارة لصفوف الاتفاق في يناير الماضي قادما من الأهلي، وأوضح اللاعب أنه رفض تجديد تعاقده مع الاتفاق بسبب طلب تخفيض راتبه خلال فترة توقف النشاط بسبب تفشي فيروس كورونا.

وينتظر أزارو حاليا تحديد الأهلي لموقفه وطلبه لكي يعود إلى مصر ويلتزم في التدريبات، إذ يتبقى له موسم في عقده مع الأهلي.