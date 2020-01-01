بدء أعمال التشغيل التجريبي بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بالأقصر

شهد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الأحد، بدء أعمال التشغيل التجريبي ودخول المياه في مسارين بمشروع توسعات محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالأقصر، وكان في استقباله لواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، حيث أوضح أهمية المشروع لاستيعاب الكميات الزائدة من مياه الصرف الصحي لمدينة الأقصر.

كما قدم مهندس محمد فوزي مدير عام الصرف الصحي شرحا مفصلا للخطوات التنفيذية ومسارات العمل بالمشروع.

وأوضح مدير عام الصرف الصحي، أن المساحات الجديدة المضافة وأعمال حفر الأحواض لبرك الأكسدة وخزانات الموازنة تقدر بحوالي ١ مليون و٧٤٣ ألف متر مكعب حيث تبلغ الطاقة التصميمية للمشروع ٣٦ الف م٣/يوم، وكميات الردم لبرك الأكسدة وخزانات الموازنة فى المشروع بلغت حوالى ٧٦٤ ألف متر مكعب.

كما يبلغ طول المسار المعدل لخط الطرد القائم بقطر ٨٠٠ مم مواسير GPR حوالي ١٠٠٠ متر، وطول خط الطرد قطر ٦٠٠ مم مواسير UPVC حوالى ٣٨٣٠ مترا كما تبلغ مساحة الغابة التي سيتم استصلاحها حوالي ٣٠ فدانا جديدا لترتفع قدرة وطاقة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالحبيل، من ٢٩ ألف م٣ إلى ٦٥ ألف م٣ /يوم.

وحضر بدء التشغيل التجريبي للمشروع مهندس جمال الدين آحيد مستشار الشركة القابضة للمياه بقطاع الصعيد وعميد مهندس أسامة خليل رئيس قطاع الدعم الفني بالشركة وعميد يحيى عبد المنعم رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب بالأقصر، ومهندس أسعد مصطفى مدير مديرية الطرق والنقل ، وعدد من مديرى الإدارات والقطاعات والمهندسين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر والمسؤولين التنفيذيين للمشروع.