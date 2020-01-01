بدء أعمال التشغيل التجريبي بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بالأقصر

شهد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الأحد، بدء أعمال التشغيل التجريبي ودخول المياه في مسارين بمشروع توسعات محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالأقصر، وكان في استقباله لواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، حيث أوضح أهمية المشروع لاستيعاب الكميات الزائدة من مياه الصرف الصحي لمدينة الأقصر.
كما قدم مهندس محمد فوزي مدير عام الصرف الصحي شرحا مفصلا للخطوات التنفيذية ومسارات العمل بالمشروع.
وأوضح مدير عام الصرف الصحي، أن المساحات الجديدة المضافة وأعمال حفر الأحواض لبرك الأكسدة وخزانات الموازنة تقدر بحوالي ١ مليون و٧٤٣ ألف متر مكعب حيث تبلغ الطاقة التصميمية للمشروع ٣٦ الف م٣/يوم، وكميات الردم لبرك الأكسدة وخزانات الموازنة فى المشروع بلغت حوالى ٧٦٤ ألف متر مكعب.
كما يبلغ طول المسار المعدل لخط الطرد القائم بقطر ٨٠٠ مم مواسير GPR حوالي ١٠٠٠ متر، وطول خط الطرد قطر ٦٠٠ مم مواسير UPVC حوالى ٣٨٣٠ مترا كما تبلغ مساحة الغابة التي سيتم استصلاحها حوالي ٣٠ فدانا جديدا لترتفع قدرة وطاقة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالحبيل، من ٢٩ ألف م٣ إلى ٦٥ ألف م٣ /يوم.
وحضر بدء التشغيل التجريبي للمشروع مهندس جمال الدين آحيد مستشار الشركة القابضة للمياه بقطاع الصعيد وعميد مهندس أسامة خليل رئيس قطاع الدعم الفني بالشركة وعميد يحيى عبد المنعم رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب بالأقصر، ومهندس أسعد مصطفى مدير مديرية الطرق والنقل ، وعدد من مديرى الإدارات والقطاعات والمهندسين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر والمسؤولين التنفيذيين للمشروع.