تعرف على تفاصيل طقس اليوم: العظمى بالقاهرة 35

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد نهارًا، لطيف على جميع الأنحاء ليلًا.

وأضافت «الأرصاد»، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، صباح الأحد، أنه من المتوقع حدوث نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء، تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة:

الصغرى العظمى

القاهرة 25 35

بورسعيد 24 31

الإسكندرية 25 31

شرم الشيخ 31 41

أسوان 31 43

كاترين 21 36

الإسماعيلية 20 37