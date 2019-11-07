 تعرف على تفاصيل طقس اليوم: العظمى بالقاهرة 35 - بوابة الشروق
الأحد 26 يوليه 2020 10:31 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
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تعرف على تفاصيل طقس اليوم: العظمى بالقاهرة 35

نور رشوان
نشر في: الأحد 26 يوليه 2020 - 10:18 ص | آخر تحديث: الأحد 26 يوليه 2020 - 10:18 ص

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد نهارًا، لطيف على جميع الأنحاء ليلًا.
وأضافت «الأرصاد»، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، صباح الأحد، أنه من المتوقع حدوث نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء، تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.
وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة:
الصغرى العظمى
القاهرة 25 35
بورسعيد 24 31
الإسكندرية 25 31
شرم الشيخ 31 41
أسوان 31 43
كاترين 21 36
الإسماعيلية 20 37

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