العربية: الجيش الليبي يستهدف مركبات استطلاع للوفاق غرب سرت

الأكثر قراءة
شوبير يكذب فاروق جعفر
لتفكيره في الزواج بغيرها.. سيدة وشقيقها يعذبان زوجها حتى الموت في الدقهلية
«جنايات أسوان» تنظر في قضية الطالب المتهم بالتحرش بمعيدة في «تربية أسوان»
متحدث التنمية المحلية ينهي الجدل: صاحب العقار هو المسؤول عن إتمام إجراءات التصالح
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
نعملاغير مهتم
النتـائـج
تصويت
أفادت فضائية «العربية»،في خبر عاجل نقلًا عن مصادرها، مساء الأحد، بأن الجيش الليبي استهدف مركبات استطلاع لقوات حكومة الوفاق المدعومة من تركيا غرب سرت.وأشارت «العربية»، إلى أن تركيا تواصل إرسال المرتزقة إلى تاورغاء وبوقرين في ليبيا.