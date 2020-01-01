 العربية: الجيش الليبي يستهدف مركبات استطلاع للوفاق غرب سرت - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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العربية: الجيش الليبي يستهدف مركبات استطلاع للوفاق غرب سرت

هدى أمين
نشر في: الأحد 26 يوليه 2020 - 8:44 م | آخر تحديث: الأحد 26 يوليه 2020 - 8:44 م

أفادت فضائية «العربية»،في خبر عاجل نقلًا عن مصادرها، مساء الأحد، بأن الجيش الليبي استهدف مركبات استطلاع لقوات حكومة الوفاق المدعومة من تركيا غرب سرت.
‏وأشارت «العربية»، إلى أن تركيا تواصل إرسال المرتزقة إلى تاورغاء وبوقرين في ليبيا.

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