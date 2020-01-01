العربية: الجيش الليبي يستهدف مركبات استطلاع للوفاق غرب سرت

أفادت فضائية «العربية»،في خبر عاجل نقلًا عن مصادرها، مساء الأحد، بأن الجيش الليبي استهدف مركبات استطلاع لقوات حكومة الوفاق المدعومة من تركيا غرب سرت.

‏وأشارت «العربية»، إلى أن تركيا تواصل إرسال المرتزقة إلى تاورغاء وبوقرين في ليبيا.