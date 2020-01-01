عرضت فضائية «روسيا اليوم»، صباح الأحد، نقلًا عن الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، لقطات من الأقمار الصناعية توثق عملية تشكل إعصار «دوجلاس»، وهو يدور فوق المحيط الهادي مع اقترابه من جزر هاواي الأمريكية.

وأعلن المركز الوطني للأعاصير، يوم الجمعة الماضي، أن إعصارًا قويًا من الفئة الثالثة وتبلغ قوته 1200 ميل في الساعة، يمر عبر المحيط الهادي، ومن المتوقع أن يضرب أجزاءً من جزر هاواي نهاية الأسبوع الجاري.

ومن جانبه، قرر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إعلان حالة الطوارئ في هاوي، وتقديم المساعدة الاتحادية؛ تحسبًا للإعصار.

