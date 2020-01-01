أكد وزير التربية والتعليم الأردني تيسير النعيمي، اليوم الأحد، أن الوزارة لن تسمح بتكرار ما حدث العام الماضي من إضراب للمعلمين وتوقف لعملية التعليم، وذلك غداة إغلاق نقابة المعلمين.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عنه القول إنه تبلّغ أمس بقرار النيابة العامة المتضمن كف يد أعضاء مجلس نقابة المعلمين ووقف النقابة وهيئاتها، وأوضح أن الوزارة ستنفذ القرار من خلال تشكيل لجنة مؤقتة لتسيير أعمال النقابة إداريا وماليا خلال اليومين المقبلين.

وقال النعيمي، إنه لا تغيير على خطة الوزارة في إعلان نتائج التوجيهي، مشيرا إلى أن الإعلان سيكون في الفترة من 10 إلى 15 أغسطس المقبل.

واتهم العليمي النقابة بالتورط في مخالفات من بينها التدخل في سياسات التعليم والمناهج.

وكان نائب عام عمان حسن العبداللات قرر أمس كف يد أعضاء مجلس نقابة المعلمين وأعضاء الهيئة المركزية وهيئات الفروع وإداراتها ووقف النقابة عن العمل وإغلاق مقارها لمدة سنتين.

كما قرر إصدار مذكرات إحضار بحق عدد من أعضاء مجلس النقابة ليتم عرضهم على المدعي العام المختص لاستجوابهم عن الجرائم المسندة إليهم، والتي اشتملت على تجاوزات مالية وتحريض.

وكانت المملكة الأردنية شهدت إضرابا للمعلمين العام الماضي استمر قرابة الشهر، وانتهى الإضراب بعدما توصلت الحكومة إلى اتفاق مع نقابة المعلمين اشتمل على حزمة من الإجراءات لتحسين الواقع المعيشي للمعلمين.

إلا أن قيادة النقابة اتهمت خلال الأسابيع الماضية الحكومة بعدم الالتزام بهذا الاتفاق. ومن جانبها، تقول الحكومة إن الميزانية العامة لا تتحمل أية زيادات في مخصصات المعلمين الآن بسبب التداعيات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا.