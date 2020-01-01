فان دايك: من الجيد إنهاء الموسم بنسق مرتفع

أكد الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول، أنهم لم يجدوا صعوبة في تحفيز أنفسهم من جديد، وذلك بعد التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وحقق ليفربول لقب البريميرليج للمرة 19 في تاريخه، والأولى منذ 30 عامًا.

وقال فان دايك في تصريحات عقب مواجهة نيوكاسل في ختام المسابقة، اليوم الأحد: "لم يكن من الصعب أن نحفز أنفسنا، أردنا جميعًا أن نوضح لماذا نحن أبطال المسابقة".

وأضاف: "علمنا أن اللقاء سيكون صعبًا، لقد جعلنا الأمر أكثر صعوبة على أنفسنا بالهدف المبكر الذي استقبلناه، ولكننا لعبنا بشكل جيد في الشوط الثاني".

وأكد: "من الجيد إنهاء الموسم بنسق مرتفع، والآن سنذهب لقضاء عطلة قصيرة".

وتابع: "كانت مباراة رائعة في الشوط الثاني، قدمنا خلالها أداء رائعا وخلقنا فرصًا كثيرة".

وشدد: "حققنا فوزًا مستحقا، وآمل أن يكون لدينا الحافز، وأن نكون مستعدين لانطلاق الموسم الجديد في غضون أسبوعين".

وزاد: "بالنسبة لهذا النادي الرائع، فإن الموسم الذي قدمناه يجب أن يحفزنا على الاحتفاظ باللقب".

وأتم: "سيكون الأمر صعبًا، ستتحسن الفرق وسيريدون هزيمتنا أكثر، سنركز على كل مباراة مثلما فعلنا هذا الموسم، وسيكون تحديًا جديدًا".