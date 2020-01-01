محافظ دمياط توجه بزيادة الموظفين لإنجاز طلبات التصالح في مخالفات البناء

وجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، بتزويد المقر والخزينة بموظفين إضافيين؛ لإنجاز طلبات التصالح في مخالفات البناء، وذلك أثناء تفقدها للمجلس المحلي لمدينة ومركز دمياط اليوم الأحد.

وأعربت المحافظ عن استيائها من سوء تنظيم عملية دفع مبالغ المصالحة، وعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، كما قامت فورًا خلال الزيارة بتفقد مبنى الوحدة؛ لبحث نقل مقر تلقي الطلبات إلى مكان ملائم وجيد التهوية.

وأكدت ضرورة التيسير على المواطنين والحفاظ على سلامتهم، وإقامة مظلات مؤهلة، كساحات انتظار لهم، لافتة إلى تشكيل لجان متابعة والالتزام بتنفيذ الخطة الموضوعة؛ لتسهيل إجراءات تلقي طلبات التصالح وتحصيل الرسوم بصفة يومية، واتخاذ إجراءات مشددة في حالة مخالفة تلك التعليمات.

والتقت محافظ دمياط، بعدد من المواطنين المتقدمين بطلبات تصالح، واستمعت إلى بعض المعوقات التي تواجههم، مؤكدة إزالة العقبات والتيسير عليهم.