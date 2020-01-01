الزمالك يكشف سبب تأخر وصول أوناجم وبن شرقي إلى مصر

كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، موعد عودة الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم.

وقال أمير مرتضى، إنه تواصل مع السفارة المصرية في المغرب خلال اليومين الماضيين، مشيرا إلى أنه تم تجهيز كل أوراق حضور أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم إلى القاهرة يوم الأربعاء أو الخميس المقبل في حالة وجود رحلة طيران لتونس أو أي بلد عربية أخرى.

وأضاف أمير مرتضى أن تأخر عودة بن شرقي وأوناجم جاء بسبب التوقيت لعدم وجود رحلة من تونس تتوافق مع رحلة للوصول إلى مصر.

وكان الزمالك قد فاز على وادي دجلة وديا مساء اليوم بملعب بتروسبورت وفاز برباعية نظيفة، وهي الودية التي يخوضها الفريق بعد مواجهتي سموحة وبيراميدز في معسكره الأخير ببرج العرب بالإسكندرية استعدادا لاستئناف المباريات الرسمية.