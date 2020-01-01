ترامب يتراجع عن حضور افتتاح موسم كرة القاعدة في نيويورك

بعد أن قال الأسبوع الماضي إنه سوف يقوم بأول رمية احتفالية في مباراة كرة القاعدة الأمريكية "بيسبول" لفريق نيويورك يانكيز الشهر المقبل، عدل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد عن الفكرة معلنا أنه لن يقوم بذلك.

كان ترامب قد أدلى بإعلانه المبدئي بعد أن كان أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في الحكومة الأمريكية، بصدد القيام برمية في واشنطن، خلال المباراة الافتتاحية لهذا الموسم للعبة البيسبول. وكان الغرض تكريما لجهوده في التصدي لجائحة فيروس كورونا.

وكانت هناك خلافات أحيانا بين الرئيس وفاوتشي ظهرت علانية بشأن كيفية التعامل مع الجائحة.

ووصف ترامب فاوتشي بأنه "مثير للقلق" حتى على الرغم من أن الخبير كان يحاول السيطرة على الفيروس الذي انتشر في الأسابيع القليلة الماضية، بوتيرة أسرع مما كان عليها في وقت سابق هذا العام.

وقال ترامب على تويتر إنه "نظرا لتركيزي القوي على فيروس الصين، بما في ذلك اجتماعات مقررة بشأن لقاحات، واقتصادنا وأمور كثيرة أخرى، لن أتمكن من أن أكون متواجدا في نيويورك لإلقاء رمية الافتتاح لليانكيز في أغسطس، سوف نقوم بذلك في وقت لاحق من الموسم".

وكان ينظر إلى ترامب، قبل أن يصبح رئيسا للولايات المتحدة، وبينما كان يعيش في نيويورك، باعتباره من مشجعي فريق يانكيز، وكان يعلق في كثير من الأحيان على الفريق عبر منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي.

وانتهج الكثير من اللاعبين الرياضيين هذا العام الركوع خلال النشيد الوطني، تعبيرا عن الاحتجاج على العنصرية وقسوة الشرطة، وهو نهج عبر ترامب عن رفضه الشديد له.