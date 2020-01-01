قال عادل خطاب، عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، إن انخفاض إصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» مؤشر مبشر، داعيًا في الوقت نفسه للتفاؤل الحذر.

وأضاف «خطاب» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد عبر فضائية «TeN»، مساء السبت، أن الأرقام يجب ألا تُنسي المواطنين بعض الحقائق الهامة، مشيرًا إلى أن بعض الدول تسجل الآن أرقام تتجاوز الـ70 ألف إصابة.

ولفت إلى أن فرنسا فرضت ارتداء الكمامات على المواطنين وذلك بعد زيادة الأعداد، فضلًا عن تسجيل كوريا الشمالية لأول إصابة بفيروس كورونا، محذرًا من الزحام داخل الأسواق ما قبل إجازة العيد.

وتابع عضو الفيروسات بالتعليم العالي: «فترة العيد قد تعيدنا للسلام بالأيدي والقبلات والتجمعات، وأخشى أن يكون له مردود»، قائلًا إن الأمر لن يتسبب في موجة أخرى من الفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن تسجيل 479 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 92 ألفًا و62 في البلاد.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 48 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لافتة إلى ارتفاع عدد حالات الشفاء؛ ليصبح 33 ألفًا و831 متعافيًا.