رئيس وزراء كوريا الجنوبية يطالب بتعديل قانون لكي يتحمل مصابي كورونا الأجانب تكاليف علاجهم

قال رئيس وزراء كوريا الجنوبية تشونج سيه كيون، اليوم الأحد، إن كوريا الجنوبية سوف تسعى لتعديل قانون من أجل أن يتحمل الأجانب المصابون بفيروس كورونا تكاليف علاجهم، وذلك في ظل ارتفاع حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا بين الأجانب القادمين من الخارج.

وأدلى تشونج، بهذ التعليق خلال اجتماع حكومي بشأن وضع الفيروس في البلاد، مشيرا إلى أن ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا من الأجانب بوتيرة سريعة يمكن أن يمثل عبئا على النظام الطبي للبلاد.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء عن تشونج القول: "سوف نجعل المرضى الأجانب يدفعون جزءا أو كامل تكلفة علاجه، ولكن وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل فيما يتعلق بالعلاقات الدبلوماسية".

ووفقا للقانون الحالي، فإن الحكومة تتحمل تكلفة الرعاية في المستشفى والعلاج لمن تتأكد إصابتهم بفيروس كورونا بغض النظر عن جنسياتهم، وسوف تكون وزارة الصحة هى المسؤولة عن مراجعة القواعد المتعلقة بهذه القضية.

وتأتي تعليقات تشونج بعد يوم من تسجيل كوريا الجنوبية أعلى حصيلة إصابات يومية منذ 4 أشهر بلغت 113 حالة، من بينهم 34 حالة لبحارة كانوا على متن سفينة صيد تحمل علم روسيا، رست في مدينة بوسان بجنوب شرق كوريا الجنوبية.

وقد سجلت كوريا الجنوبية اليوم 58 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي حالات الإصابة 14150 حالة.