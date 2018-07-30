حركة تنقلات داخلية لضباط الشرطة بجنوب سيناء

اعتمد اللواء أحمد الألفي، مدير أمن جنوب سيناء، اليوم الأحد، حركة تنقلات داخلية لضباط الشرطة .

وجرى خلال الحركة تجديد الثقة لبعض الضباط مع الاستمرار في أماكنهم، كما جرى نقل بعض الضباط من أماكنهم.

وتضمنت الحركة نقل اللواء خالد جمال سلامة حكمدار جنوب سيناء، ونقل العميد هشام عبدة، رئيسًا للمباحث الجنائية بالمحافظة، والعميد وليد عاطف مديرًا للحماية المدنية، والعميد أحمد فتحي مديرًا لإدارة المرور، وترقية العميد عمرو السعودي رئيسًا لفرع البحث الجنائي بخليج السويس، وترقية العميد اشرف شحاتة، مأمورا لقسم شرطة رأس سدر، والعقيد أشرف نبيل، ئيسًا لمباحث الآداب.

كما شملت الحركة، تجديد الثقة للمقدم أحمد عامر، كرئيسًا لمباحث قسم ثان شرم الشيخ، ونقل المقدم تركى عبدالحكيم، رئيس لمباحث أبوزنيمة، وكان يعمل بمدينة دهب، وتجديد الثقة للمقدم محمد طاحون رئيسا لوحدة الحماية المدنية براس سدر، وتعين المقدم إسلام شومان، رئيسًا لقسم أول شرم الشيخ، وتجديد الثقة للمقدم محمد يونس رئيسًا لمباحث أبورديس، ونقل الرائد أحمد عثمان، معاونًا لمباحث سانت كاترين.