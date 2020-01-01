 أمير مرتضى: ودية دجلة مثمرة.. والاطمئنان على جاهزية اللاعبين أهم المكاسب - بوابة الشروق
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أمير مرتضى: ودية دجلة مثمرة.. والاطمئنان على جاهزية اللاعبين أهم المكاسب

محمد جلال
نشر في: الأحد 26 يوليه 2020 - 10:51 م | آخر تحديث: الأحد 26 يوليه 2020 - 11:06 م

أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أن الفوز على وادي دجلة برباعية لا تعني شيئا فالنتائج مطلوبة لكن الأهم هو الاطمئنان على جاهزية كل اللاعبين قبل المنافسات الرسمية.

وقال أمير مرتضى في تصريحات للموقع الرسمي: "تألق شباب الزمالك أمام دجلة يعد أمرا جيدا، وطول مدة المباراة لـ ٣ أشواط كان أمرا إيجابيا ومميزا".

وأضاف: "الفريق سيبدأ الدخول في معسكر مغلق جديد غدا الإثنين لمواصلة التجهيز للفترة المقبلة".

وواجه الزمالك فريق وادي دجلة وديا مساء اليوم على ملعب بتروسبورت وفاز برباعية نظيفة، وهي الودية التي يخوضها الفريق بعد مواجهتي سموحة وبيراميدز في معسكره الأخير ببرج العرب بالإسكندرية استعدادا لاستئناف المباريات الرسمية.


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