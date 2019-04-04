البلاط الملكي الدنماركي: حالة الأمير يواكيم مستقرة بعد خضوعه لجراحة في فرنسا

أعلن البلاط الملكي الدنماركي، اليوم الأحد، أن حالة الأمير يواكيم، الابن الأصغر للملكة مارجريت الثانية، "مستقرة"، وذلك بعد أن خضع لعملية جراحية لإزالة تجلط دموي في المخ بفرنسا.

وقد تم إجراء العملية في المستشفى الجامعي في تولوز.

وقال البلاط الملكي في بيان صدر لوكالة الانباء الدنماركية (ريتزاو): "مازال وضع الأمير يواكيم مستقرا. لحسن الحظ، وصل الأمير لتلقي العلاج من قبل الاختصاصيين في الوقت المناسب، وهو بحالة جيدة".

وكان القصر أعلن في وقت سابق أن الأمير تم إيداعه بالمستشفى في وقت متأخر من مساء أمس الأول الجمعة.

وانتقل الأمير "51 عاما" إلى فرنسا العام الماضي مع زوجته الفرنسية المولد، الأميرة ماري، وطفليهما، بعد أن تمت دعوته لحضور أعلى دورة تدريبية للقيادة العسكرية في فرنسا، في كلية الدفاع العسكرية بباريس. وقد تخرج الشهر الماضي.