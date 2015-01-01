الجيش الليبي: أنباء عن جلب مرتزقة صوماليين إلى ليبيا



قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، العميد خالد المحجوب، إن هناك أنباء شبه مؤكدة بأنه تم جلب مرتزقة صوماليين للأراضي الليبية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء السبت، أن تركيا تحصل على 5000 دولار مقابل جلب المرتزق الواحد إلى ليبيا، متابعًا أن هناك محاولات لأن يكون هناك زخم بشري لدخول مجموعات قتالية لمواجهة الجيش الليبي خصوصًا بعد الدعم العربي للجيش الليبي وعلى رأسه المصري.

وذكر أن تركيا صنعت مجموعات متطرفة في المنطقة، إضافة إلى عصابات جرائم منظمة، حيث تحاول التخلص منهم في ليبيا وسوريا والمنطقة، قائلًا إن هناك من يرى أن تركيا تتورط في «وحل» المنطقة وأنها ذاهبة قدمًا للقضاء على كل مشاريعها وستتهاوى، وذلك بعد المتغيرات الأخيرة في المشهد الليبي.