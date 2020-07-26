توافد السائحين على محمية سانت كاترين في أول يوم افتتاح

استقبلت مدينة سانت كاترين بجنوب سيناء، اليوم الأحد، عدد من الأفواج السياحية، الداخلية والخارجية، في اليوم الأول لإعادة افتتاح المحمية أمام حركة السياحة، عقب غلقها على مدار 4 شهور منذ ظهور جائحة فيروس كورونا المستجد.



وحرصت الأفواج السياحية على التجول داخل مدينة سانت كاترين لزيارة المناطق السياحية بها، وصعود جبل موسي، وزيارة وادي الأربعين.



وقال اللواء طلعت العناني، رئيس مدينة سانت كاترين، إنه أولى الرحلات انطلقت اليوم بعد الحصول على الموافقات الأمنية، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد " كوفيد – ١٩" بين السياح، مثل استخدام أدوات التعقيم والحفاظ علي التباعد الاجتماعي، مع مراعاة ألا يزيد العدد عن ٥٠٪ تنفيذًا للقرارات مجلس الوزراء.



وأوضح رئيس المدينة، أنه جرى تأمين الوفود السياحية على أعلى مستوى، وتحديد دليل بدوي مع كل وفد، خاصة أن معظم الوفود تفضل صعود جبل موسى عبر المرور بوادي الأربعين.



وأوضح أن وادي الأربعين هو أحد أشهر الطرق البديلة والمختصرة للوصول لجبل موسى، ويمتاز بعدد من المزارات الطبيعية والدينية، أشهرها ما يعتقد بأنه حجر موسى، ولا يمكن الوصول للوادي عبر سيارات، لذلك يقصده السائحين سيرًا على الأقدام، ويبعد الوادي عن الطريق الرئيسي بنحو 5 كيلو مترات، يقطعها الزوار سيرًا على الاقدام أو على الجمال.



وتابع: ويوجد في وادي الأربعين مجموعة من العائلات البدوية التي تعيش فيه، ويعتمدوا على زراعة بعض أشجار الزيتون المثمرة، من أجل زياده دخلهم لجانب استقبال السائحين به لتناول العشاء البدوي، وشرب الشاي البدوي مع الأعشاب.