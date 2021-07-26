جورجيا تسجل 1264 إصابة جديدة بكورونا و26 وفاة

ذكرت السلطات الصحية في جورجيا، اليوم الاثنين، أنه تم تسجيل 1264 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 404 آلاف و23 حالة.

وأوضحت صحيفة "إنتر برس نيوز" الجورجية، على موقعها الإلكتروني باللغة الإنجليزية، أن البلاد سجلت فى الوقت نفسه 26 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 5 آلاف و714 حالة، كما ارتفع عدد المتعافين من الفيروس التاجي في جورجيا إلى 374 ألفا و753 متعافيا بعد شفاء 1665 حالة خلال الساعات الماضية، فيما لاتزال هناك 23 ألفا و530 حالة نشطة على مستوى البلاد.