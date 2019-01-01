قال مطرب المهرجانات حمو بيكا، إنه يستهدف افتتاح سلسلة مطاعم باسم «ساندويتش بيكا» خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى افتتاح 4 أفرع هذا العام تبيع الدجاج المقلي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأحد، أن صورته ستكون موجودة على علب الطعام والمناديل المستخدمة داخل المطعم، لافتًا إلى أن الأمر أدى إلى خوف المنافسين من تواجده في السوق.

وأشار إلى المشكلة التي تعرض لها افتتاح فرع مطعمه بأحد المراكز التجارية في الإسكندرية، متابعًا: «لم أخالف القوانين داخل المول التجاري، وأصحاب البراندات قالوا ميفتحش معانا في المول لإنه لو فتح مش هناكل عيش، بس ربنا اللي بيقسم الأرزاق».

وذكر أنه قرر افتتاح المطعم؛ بسبب المشكلات التي يواجهها خلال العمل في مجال إنتاج المهرجانات، مستشهدًا بما قاله المطرب عمر كمال، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب.

وتابع: «الناس دي وقفت معاها كتير ولما جيت أقع بيمشوا ويسيبوني»، مجيبًا عما إذا كانت العلاقة ستعود بينه وبين كمال: «قلبي أبيض مبعرفش أزعل من حد لكن مش عاوز أعرفهم».

ولفت إلى أنه يستطيع تسجيل 8 أغاني في اليوم مقارنة بكمال الذي لا يستطيع استكمال تسجيل أغنية واحدة، موضحًا أن فن المهرجانات يعتمد على الأداء بشكل أكبر من الطرب.

وعن تقدمه لامتحان نقابة المهن الموسيقية، أكد على تقديم كل أوراقه إلى النقابة وحصوله على كورسات يومية للتدريب على النفس وحفظ المقامات وكيفية الغناء، قائلًا إنه يحب الأداء الذي يسعد به جمهوره.