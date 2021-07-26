 اليوم.. رئيس أنجولا يزور تركيا لبحث التطورات الأفريقية والدولية - بوابة الشروق
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اليوم.. رئيس أنجولا يزور تركيا لبحث التطورات الأفريقية والدولية

الرئيس الأنجولي جواو لورينسو
الرئيس الأنجولي جواو لورينسو
(د ب أ)
نشر في: الإثنين 26 يوليه 2021 - 12:34 م | آخر تحديث: الإثنين 26 يوليه 2021 - 12:34 م

يصل الرئيس الأنجولي جواو لورينسو اليوم الاثنين إلى تركيا، في زيارة تلبية لدعوة من نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

وبحسب بيان لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية، ستستمر الزيارة حتى الخميس.

وأشار البيان، وفقا لما نقلته وكالة "الأناضول"، إلى أن الرئيسين سيبحثان العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة، وسبل تطوير التعاون.

كما سيعقد الرئيسان التركي والأنجولي، الذي تترأس بلاده حاليا منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) ومجموعة البلدان الناطقة بالبرتغالية، اجتماعين الأول ثنائي والثاني على مستوى الوفود.

ولفت البيان إلى أن الرئيسين سيبحثان أيضا التطورات المتعلقة بالقارة الأفريقية والقضايا الإقليمية التي تهم البلدين والتطورات على الساحة الدولية.

ومن المنتظر أي يوقع الجانبان على اتفاقيات تكون ركيزة للعلاقات بينهما.

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