متحدث الكهرباء: مضاعفة القيمة التقديرية للاستهلاك 12 مرة لردع سارقي التيار

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن آلية سرقة التيار الكهربائي تواكب التطورات الحادثة في القطاع، مشيرًا إلى أن تحايل البعض بالطرق غير القانونية للحصول على التيار بدون وجه حق، ما يعرضهم للعقوبة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «من مصر» الذي يقدمه الإعلامي عمر خليل عبر فضائية «cbc»، مساء أمس الأحد، أن النيابة وضعت آليتين لمواجهة سرقة التيار الكهربائي وهما شرطة الكهرباء ولجان التفتيش التابعة لبعض شركات التوزيع، مشيرًا إلى إمكانية رصد أي تلاعب بالعدادات مسبوقة الدفع، والتي يتم مجازاة مرتكبها بدفع قيمة مضاعفة تقديرية للاستهلاك الموجود تصل إلى 12 ضعفًا، ليكون بمثابة الرادع.

وذكر أن أعداد سرقة التيار الكهربائي ليست قليلة لهذا تم استحداث العدادات الكودية كآلية لتقليل عدد المحاضر والتي يتم تسليمها عند التصالح على تلك المحاضر، مضيفًا أنها لا تقنن وضع الوحدة ولكنها تعطي اطمئنانًا للمواطن أنه يسحب من استهلاكه.

وأشار إلى أن قراءة العدادات حاليًا لا يتم اعتمادها إلا بصورة العداد المرفقة مع القراءة، لافتًا إلى مواجهة مشكلة التراكم بتلك الآلية.