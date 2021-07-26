خطة لوقف بيع سجائر مارلبورو في بريطانيا خلال 10 سنوات

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أعلن جاسيك أولتشاك المدير التنفيذي لشركة فيليب موريس إنترناشونال، المصنعة لسجائر "مارلبورو"، أن الشركة ستوقف بيع السجائر في بريطانيا خلال 10 سنوات.

وقال أولتشاك في تصريح لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن العلامة التجارية الشهيرة للسجائر "مارلبورو" سترفع من المتاجر في بريطانيا خلال العقد المقبل.

وأوضح أن هذه الخطط جزء من حملة فيليب موريس إنترناشونال؛ للتخلص التدريجي من تدخين السجائر التقليدية في بريطانيا.

وأشار اولتشاك، إلى أنه سيتم تشجيع أولئك الذين يرغبون في الاستمرار في التدخين على التحول إلى البدائل الحديثة مثل السجائر الإلكترونية أو منتجات التبغ الساخن، والتي تعتبر أقل ضررًا.

وأعلنت الحكومة البريطانية، مؤخرا عن هدفها الخاص بجعل البلاد خالية من التدخين بحلول عام 2030.

وسيتم اعتبار بريطانيا "خالية من التدخين" عندما يصل معدل المدخنين في البلاد إلى أقل من 5%.

ويرتبط الإقلاع عن التدخين على مدى السنوات العديدة الماضية بالمشاكل الصحية الحادة التي يسببها، إذ اعتبرت منظمة الصحة العالمية أن وباء التدخين هو أحد أكبر تهديدات الصحة العامة التي واجهها العالم على الإطلاق.

ووفقا لتقديرات المنظمة، أن التدخين يقتل أكثر من ثمانية ملايين شخص سنويا.

وأكد أن سبعة ملايين من هذه الوفيات مرتبطة بشكل مباشر بتعاطي التبغ، وأكثر من مليون حالة وفاة أخرى ناتجة عن تعرض غير المدخنين للتدخين بشكل غير المباشر.