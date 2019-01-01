تعليم المنوفية تنفي التحرش بطالبة الثانوية: نكشف على الطلاب بالعصا الإلكترونية

قال أحمد سويد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، إن غرف عمليات الإدارة لم تتلقَ أي بلاغ بشأن حدوث واقعة تحرش بطالبة بالمرحلة الثانوية العامة أثناء دخولها لجنة الامتحان.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة على شاشة "المحور"، مساء الأحد، أن الواقعة تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، مؤكدًا أنه تم التواصل مع إدارة المدرسة للتحقق من الأمر، وقد نفت تمامًا حدوث هذا الأمر.

وأوضح أنه لم يرد إلى الإدارة أي بلاغ سواء من أولياء الأمور أو من قِبل الطلبة، مشيرًا إلى أن هناك عصا إلكترونية توجد في كل لجنة، يتم الكشف بها على جميع الطلبة لرصد أي معادن تكون بحوزتهم.

وأكد أن عضوة بهيئة التدريس تتولى تفتيش الطالبات عبر العصا الإلكترونية، كما يتم تفتيش حقائبهن للتأكد من عدم حيازتهم لأجهزة موبايلات أثناء الدخول للامتحان.

ونفى سويد، ما تردد أن "أستاذًا" يتولى تفتيش الطالبات وبالتالي تحدث ملامسات، وقال: "جميع التفتيشات للطالبات يتم من قِبل مُدرسات، وهذا الأمر يحدث أمام الجميع".

وأشار إلى أن الإعلام مجال مفتوح لا توجد رقابة كاملة عليه، وبالتالي تُنشر مثل هذه المعلومات، موضحًا أن الإدارة تحرص دائمًا على إصدار ما أسماها "تكذيبات" للمعلومات التي تحقق صدى كبيرًا.