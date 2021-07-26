سنغافورة: إعطاء 80% من السكان تطعيما كاملا ضد كورونا بحلول سبتمبر

أكدت سنغافورة، اليوم الاثنين، الالتزام بإعطاء تطعيم كامل ضد فيروس كورونا المستجد لنحو 80% من سكانها بحلول شهر سبتمبر القادم، وهو ما من شأنه أن يضعها في وضع جيد للمضي قدما في إعادة الفتح، بعد أن أحبط تفش الفيروس مؤخرا هذه الخطط.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزير الصحة، أونج يي كونج، القول أمام البرلمان، اليوم الإثنين، إنه رغم الانتكاسة لا تزال سنغافورة ملتزمة بمسار العودة للحياة الطبيعية والتعايش مع الفيروس عندما يتم تحصين المزيد من الأشخاص.

وأقر الوزير بأنه كان نوع من الارتباك على الأرض بشأن قرار الحكومة بإعادة الفتح، بعدما أعادت السلطات فرض بعض الإجراءات الأسبوع الماضي مثل منع تناول الطعام في المطاعم وخفض حجم التجمعات.

وأضاف أونج الذي يرأس قوة المهام المعنية بمكافحة الجائحة في سنغافورة: "من ناحية، هذه أكثر فترة استثنائية في مرحلتنا الانتقالية؛ نحن واضحون بشأن مهمتنا، وإرادتنا حاسمة ولدينا خطة واسعة. ولكن ليس لدينا ما يكفي من الأجسام المضادة داخلنا لضمان أننا نستطيع المضي قدما في خططنا، دون عقبات.

وشهدت سنغافورة، التي تمثل إحدى قصص النجاح في احتواء الفيروس في العالم، انتكاسة منتصف الشهر الجاري بعدما انتشرت العدوى في صالات غناء الكاريوكي وميناء صيد يقوم بتوريد أسماك لأسواق في مختلف أنحاء الجزيرة. وأدت تلك الإصابات التي طالت أكثر من ألف شخص، إلى أعلى معدل يومي من الإصابات المحلية.