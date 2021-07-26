تخصيص منح لطلاب STEM في كليات طبية وهندسية.. وتكليف رؤساء الجامعات تجهيز قوائم الكيانات الإرهابية استعدادا لفصلهم

وافق المجلس الأعلى للجامعات على تشكيل اللجنة العليا للتنسيق للعام الجامعي 2021-2022، برئاسة وزير التعليم العالي وعضوية رؤساء جامعات القاهرة، حلوان، عين شمس، المنوفية، المنيا، وأمين المجلس الأعلى للجامعات، ورئيس قطاع التعليم بالوزارة، ومسئول التنسيق الإلكتروني، ومدير عام الإدارة العامة للشئون الفنية بالمجلس الأعلى للجامعات، ومدير الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب بالمجلس الأعلى للجامعات.

كما وافق المجلس، خلال اجتماع له اليوم، بجامعة الأزهر، على تشكيل اللجنة العليا للإشراف على أعمال امتحانات المسابقة المركزية والموحدة للطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية والتجارية ونظرائها، وكذلك الطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الفنية التجارية نظام 3 سنوات بعد الإعدادية؛ للالتحاق بإحدى كليات التجارة بالجامعات الحكومية للعام الجامعي 2021-2022.

وشكل المجلس اللجنة العليا للإشراف على اختبارات القدرات في الكليات والمعاهد التي يتطلب القبول بها اجتياز اختبارات القدرات وهي كليات الإعلام، التربية الرياضية، الفنون الجميلة، التربية الموسيقية، الجامعات التكنولوجية، والتربية النوعية "شعبة المسرح التربوي – التربية الفنية – شعبة التربية الموسيقية"، التمريض "كليات والمعاهد الفنية للتمريض"، السياحة والفنادق.

وخصص المجلس عدد من المِنح الدراسية بالجامعات الحكومية، لخريجي مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، بكليات الطب، طب الأسنان، الصيدلة، الطب البيطري، الهندسة، العلوم، الحاسبات والمعلومات، طبقًا للضوابط الداخلية للكليات والجامعات.

وشدد وزير التعليم العالي خالد عبدالغفار، على سُرعة انتهاء الكليات من إعلان نتائج نهاية العام الدراسي، وبدء الاستعداد للعام الدراسي الجديد، وقيام الجامعات خلال العُطلة الصيفية، بتنفيذ الصيانة الشاملة للمباني والمرافق والمدرجات التعليمية والمدن الجامعية مع مُراعاة عناصر السلامة والآمان لكل مرافق الجامعات.

وأكد الوزير ضرورة جاهزية الكليات لإجراء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة، والمُقرر عقدها خلال الفترة من 7-19 أغسطس القادم، والتشديد على اتخاذ الإجراءات الاحترازية لحماية أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وإجراء اختبارات القدرات تحت الإشراف المباشر لرؤساء الجامعات ونواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب، لضمان الانضباط الكامل في إجراء الاختبارات.

وجه الوزير بضرورة جاهزية معامل الحاسب بكل الجامعات الحكومية لمساعدة طلاب الثانوية العامة في التنسيق الإلكتروني للالتحاق بالجامعات، والذي سيبدأ عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة مع توفير المُرشدين لمساعدة الطلاب طوال فترة التنسيق.

كما وجه الوزير بتفعيل تعديل المادة ٧٩ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، وسرعة تعديل اللوائح الدراسية بنظام الساعات المعتمدة قبل بداية العام الدراسي القادم.

ووافق المجلس الأعلى للجامعات على الجدول الزمني للعام الدراسي القادم 2021/2022، والذي يبدأ السبت 9 أكتوبر القادم، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول لمدة 14 أسبوعًا لتنتهي في 13 يناير 2022، وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 15 يناير، وتنتهي في 3 فبراير 2022، وتبدأ أجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 5 فبراير، وتنتهي الخميس 17 فبراير 2022، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني في 19 فبراير 2022، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا لتنتهي الخميس 9 يونيو 2022، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهري يونيو ويوليو 2022، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

واستعرض المجلس التعديل الذي أقره مجلس النواب موخرًا على القانون رقم 10 لسنة 1972، بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي وعلى قانون الخدمة المدنية، والذى يقضي بإضافة حالة إدراج الموظف على قوائم الإرهابيين وفقًا للقانون رقم 8 لسنة 2015 الخاص بتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية إلى الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، وقرر المجلس تكليف رؤساء الجامعات باتخاذ ما يلزم بإعداد قوائم بهؤلاء العاملين لرفعها بمجرد العمل بالقانون بعد صدوره، وذلك بهدف تخلص الجامعات ممن ينتموا للجماعات الإرهابية ويحاولوا بشتى الطرق إعاقة الجامعات عن تقديم رسالتها التعليمية.