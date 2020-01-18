الرئيس أكوفو أدو: غانا تشهد موجة ثالثة لفيروس كورونا جراء سلالة دلتا

قال رئيس غانا نانا أكوفو أدو إن البلاد تبدو أنها تواجه موجة ثالثة من الإصابات بفيروس كورونا مدفوعة بسلالة دلتا الأكثر قدرة على العدوى.

وتقيد تلك الدولة الواقعة في غرب أفريقيا أوقات مناسبات معينة مثل حفلات الزفاف والجنائز إلى ساعتين، وحظر لقاءات استقبال عقب المناسبات نظرا للتخوف من تخلي المواطنين عن الالتزام بإجراءات الأمان مثل ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، قال أكوفو أدو في بث تليفزيوني في وقت متأخر يوم الأحد إنه "يبدو أن أمتنا مثل الكثير من الأمم الأخرى التي تشهد موجة ثالثة من إصابات كوفيد-19".

وقال إن "هذه الإصابات المتزايدة هي بشكل كبير جراء سلالة دلتا لفيروس كورونا"

وشهدت غانا أكثر من 102 ألف حالة إصابة من بينها 823 حالة وفاة منذ رصد أول حالة إصابة. وزادت حالات الإصابة النشطة أكثر من ثلاثة أمثال إلى 4521 حالة منذ يوم الجمعة الماضي، بعد أن كانت تبلغ 1200 إصابة في حزيران/ يونيو الماضي، وفقا لما قاله أكوفو أدو الذي وصف الاتجاه بأنه خطير.