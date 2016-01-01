ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في الصين إلى 69 شخصا

أعلنت حكومة مقاطعة خنان، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة الضحايا جراء الفيضانات العارمة الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة في الإقليم الواقع وسط الصين إلى 69 شخصًا.



وذكر المكتب الإعلامي التابع لحكومة المقاطعة - في مؤتمر صحفي أوردته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - أن ما يزيد على 12.9 مليون شخص تأثروا بالدورة الأحدث من الأمطار الغزيرة، ولا يزال وضع الفيضانات خطيرًا.



وأضاف المكتب أنه تم إعادة تسكين إجمالي 933 ألفًا و800 شخص من سكان خنان في أماكن أكثر أمانًا، وقد تضرر نحو 972 ألف هكتار من المحاصيل.



وفي السياق، دعا رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ، اليوم، إلى بذل جهود شاملة لتعزيز السيطرة على الفيضانات والإغاثة من الكوارث، مع إعطاء الأولوية لسلامة أرواح الشعب وممتلكاته.



وذكرت وكالة (ِشينخوا) أن ذلك جاء خلال ترؤسه مؤتمرًا عبر الفيديو بمركز الدولة للسيطرة على الفيضانات والإغاثة من الجفاف في بكين.