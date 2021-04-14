بنجلاديش تسجل رقما قياسيا للإصابات والوفيات في يوم واحد جراء كورونا

سجلت بنجلاديش اليوم الاثنين، أكبر عدد من حالات الإصابة والوفيات جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في غضون يوم واحد وسط إغلاق صارم تم فرضه لاحتواء الزيادة في الإصابات.



وذكرت المديرية العامة للخدمات الصحية الحكومية أنه تم الابلاغ عن 15192 حالة إصابة و247 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليصل إجمالى عدد الحالات إلى مليون و179 ألفا و827 إصابة وعدد الوفيات إلى 19 ألفا و521 حالة منذ بدء الجائحة في آذار/ مارس من العام الماضي .



ويأتي هذا الرقم القياسي الجديد تماشيا مع تحذيرات خبراء الصحة من أن تفشي المرض قد يتفاقم عندما خففت السلطات القيود الصحية لأكثر من أسبوع في 13 تموز/يوليو الجاري للسماح للناس بالسفر قبل الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.



وسافر عشرات الآلاف من الأشخاص من المدن الكبرى إلى قراهم الأصلية على متن عبارات وحافلات مزدحمة قبل أن تعيد الحكومة فرض الإغلاق لمدة أسبوعين آخرين، وأغلقت المكاتب ووسائل النقل والمصانع ومراكز التسوق حتى 5 آب/أغسطس المقبل.



ووصف وزير الصحة زاهد مالك الوضع بأنه "الأكثر صعوبة" لأن ما يقرب من 90 % من أسرة المستشفيات مشغولة.



ودعا الجميع إلى اتباع الارشادات الصحية للمساعدة في إبطاء انتشار الفيروس الفتاك.



وقال إن الحكومة ستوظف 8 آلاف عامل صحي من بينهم 4 آلاف طبيب لزيادة تحسين خدمات الرعاية الصحية وتعزيز حملة التطعيم ضد الفيروس المميت في جميع أنحاء البلاد .



وقد تم حتى الآن تطعيم نحو 6ر2 % من سكان بنجلاديش البالغ تعدادهم 160 مليون نسمة تطعيما كاملا، في حين أن 09ر1 % منهم تم تطعيمهم جزئيا، وذلك وفقا لإحصاءات قاعدة بيانات "أور وورلد إن داتا"(عالمنا في بيانات).