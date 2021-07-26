الجارديان: إنجلترا تدرس فرض تطعيم كورونا على الطلاب إلزاميا

كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية، عن أن وزراء إنجلترا يدرسون خطة من شأنها أن تجعل الحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا "إلزامية" للطلاب المقيمين في المساكن الطلابية.

وذكرت الصحيفة، في سياق تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الاثنين، أن وزراء إنجلترا أكدوا أنهم قد يجبرون الطلاب على التطعيم المزدوج ضد كورونا؛ لحضور المحاضرات شخصيًا أو المكوث في المساكن الطلابية، مما يضع الحكومة في مسار تصادم محتمل مع عدد من نوابها.

وردا على سؤال حول هذه الفكرة المطروحة، لم تستبعد وزيرة التعليم البريطانية فيكي فورد ذلك، قائلة: "أعتقد أنه من المهم حقًا أن يتقدم الشباب من أجل الحصول على التطعيم".

وقالت فورد: "من الواضح، لا يمكنني التعليق على الأشياء التي لم يتم الإعلان عنها بعد، ولكن على المرء النظر في الجوانب العملية كافة للتأكد من أنه يمكن إعادة الطلاب بأمان، والتأكد من أننا نستطيع الاستمرار في إعطاء الأولوية للتعليم".

وعندما طُلب منها تأكيد النظر في الأمر، أضافت: "لقد فكرنا دائمًا في كل ما يمكننا القيام به للتأكد من أن جميع الناس آمنون في التعليم، وكما نعلم أن الشيء الأساسي للحفاظ على انخفاض انتقال العدوى، هو التأكد من حصول الناس على التطعيم".

وكان الرد بمثابة تغيير واضح عن مقابلة أجرتها فورد سابقًا، وعندما سئلت في السابق عما إذا كان التطعيم المزدوج سيصبح شرطًا للطلاب لحضور محاضرات جامعية، أجابت: "لا".

ووفقًا لصحيفة التايمز البريطانية، ناقشت الوزيرة البريطانية الفكرة، ولكنها أعربت عن قلقها أيضًا حيال التطبيق العملي، نظرًا لطبيعة الحكم الذاتي للجامعات.

وأفادت الصحيفة البريطانية، بأن هذه الخطة هي جبهة أخرى في مسعى الحكومة البريطانية من أجل ما يسمى بجوازات سفر اللقاحات المحلية، وهي فكرة كان الوزراء يستبعدونها في السابق.