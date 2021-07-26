قالت عبير موسى، رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، إنه لن يتم السماح بالالتفاف على فرحة الشعب التونسي، مشيرة إلى أن جماعة الإخوان خذلت وخانت الشعب التونسي.



وأضافت خلال مقطع فيديو عرضته فضائية «العربية»، مساء الاثنين، أن جماعة الإخوان تمكنت من كل شيء بالدولة لمدة 5 سنوات، معقبة: «الشعب التونسي تعرض للخيانة كثيرًا».



وأوضحت أن الحزب الدستوري وقف مع الشعب في ثورة التنوير وكشف الحقائق، مشددة على عدم سماحها بالالتفاف على انتفاضة المواطنين.



وتابعت: «لا لخيانة فرحة التونسيين.. ولا لخيانة آمالهم»، موضحة أن القرارات التي ستتخذ على مدار الفترة المقبلة لابد أن تصب في مصلحة الشعب، وأولها التخلص من الإخوان المتاجرين بالدين، ناشري الإرهاب.



وأكدت على أن المسار المقبل لابد أن يضمن للتونسيين الخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، قائلة إنه لا يجب الوقوف عن الفرحة فقط بما تم تحقيقه أمس.



