ميقاتي يبدأ مشاروات تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة بزيارات لرؤساء الوزراء السابقين

بدأ رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي، مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة بزيارات إلى رؤساء الحكومات السابقين، واستهلها بزيارة رئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري في بيت الوسط (مقر تيار المستقبل) وعرضا آخر المستجدات وملف تشكيل الحكومة الجديدة.



كما زار رئيس الوزراء المكلف ميقاتي رئيسا الوزراء الأسبقين فؤاد السنيورة وتمام سلام وبحث معهما ملف تشكيل الحكومة.



والتقى رئيس الحكومة المكلف برئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب في إطار جولاته البروتوكولية على رؤساء الحكومات. وجرى البحث في الأوضاع التي يمر بها البلد وفي حيثيات تشكيل الحكومة.



وأجرى ميقاتي اتصالاً بعائلة رئيس الوزراء الأسبق سليم الحص واطمأن عللى صحته.