12 طائرة إثيوبية تهبط اضطراريا في مطار الخرطوم

استقبل مطار الخرطوم الدولي، 12 طائرة إثيوبية هبطت فيه اضطراريا، ليلة أمس وصباح اليوم لسوء الأحوال الجوية وتدني مدى الرؤية إلى 800 متر فقط في مطار أديس أبابا.

وقال المهندس إبراهيم عدلان رئيس سلطة الطيران المدني، في تصريح لوكالة الأنباء السودانية "سونا" إن سلطات مطار الخرطوم قد تعاملت بمهنية عالية وبتنسيق تام مع كل الجهات ذات الصلة، حيث استقبلت الطائرات الإثيوبية وقدمت لها كل الخدمات الفنية واللوجستية اللازمة حتى مغادرتها بسلام بعد تحسن الأحوال في مطار أديس أبابا دون أن تتأثر خدمات المطار وجداول طيرانها المعتادة إطلاقاً.

وأضاف أن مطار الخرطوم يعمل كمطار احتياطي لمطار أديس أبابا في مثل هذه الظروف بموجب ترتيبات دولية متفق عليها، لكن لم يسبق من قبل أن استقبل 12 طائرة إثيوبية خلال ستة ساعات.

وأوضح المهندس عدلان أن طائرتين إثيوبيتين إضافيتين قد تم تحويلهما لمطاري جدة وجيبوتي.