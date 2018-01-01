تجميل وتطوير حديقة تمثال محمد نجيب في كفر الزيات بالغربية

أجرت رئاسة مركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، اليوم الإثنين، أعمال تجميل وتطوير حديقة تمثال محمد نجيب، تحت إشراف محمد صلاح فرحات رئيس المدينة، ومتابعة علاء بهنسي وهاني النمشة نائبي رئيس المدينة.



وأشار رئيس مدينة كفر الزيات، إلى تنظيف التمثال والحديقة وغسله بالمياه، وتقليم وتهذيب الحديقة، ودهان السور الواقع بداخله التمثال، بجانب دهان البلدورات، ورفع كفاءة الإنارة العامة.



يذكر أن تمثال محمد نجيب أنشئ في عهد الراحل اللواء حامد الحسيني يوسف رئيس مركز ومدينة كفر الزيات الأسبق، تخليدا لذكرى الرئيس الراحل محمد نجيب أول رئيس للجمهورية وابن قرية النحارية بمركز كفر الزيات.