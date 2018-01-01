 تجميل وتطوير حديقة تمثال محمد نجيب في كفر الزيات بالغربية - بوابة الشروق
الإثنين 26 يوليه 2021 6:55 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع أن تكسر مصر رقمها التاريخي بتحقيق أكثر من 5 ميداليات أوليمبية في أولمبياد طوكيو؟

النتـائـج تصويت

تجميل وتطوير حديقة تمثال محمد نجيب في كفر الزيات بالغربية

علاء شبل
نشر في: الإثنين 26 يوليه 2021 - 6:47 م | آخر تحديث: الإثنين 26 يوليه 2021 - 6:47 م
أجرت رئاسة مركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، اليوم الإثنين، أعمال تجميل وتطوير حديقة تمثال محمد نجيب، تحت إشراف محمد صلاح فرحات رئيس المدينة، ومتابعة علاء بهنسي وهاني النمشة نائبي رئيس المدينة.

وأشار رئيس مدينة كفر الزيات، إلى تنظيف التمثال والحديقة وغسله بالمياه، وتقليم وتهذيب الحديقة، ودهان السور الواقع بداخله التمثال، بجانب دهان البلدورات، ورفع كفاءة الإنارة العامة.

يذكر أن تمثال محمد نجيب أنشئ في عهد الراحل اللواء حامد الحسيني يوسف رئيس مركز ومدينة كفر الزيات الأسبق، تخليدا لذكرى الرئيس الراحل محمد نجيب أول رئيس للجمهورية وابن قرية النحارية بمركز كفر الزيات.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك