 الرئيس التونسي قيس سعيد ينزل شارع بورقيبة ويشارك بالاحتفالات - بوابة الشروق
الإثنين 26 يوليه 2021 5:14 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع أن تكسر مصر رقمها التاريخي بتحقيق أكثر من 5 ميداليات أوليمبية في أولمبياد طوكيو؟
النتـائـج تصويت

الرئيس التونسي قيس سعيد ينزل شارع بورقيبة ويشارك بالاحتفالات

الرئيس التونسي قيس سعيد يحتفي مع أنصاره
الرئيس التونسي قيس سعيد يحتفي مع أنصاره
د ب أ
نشر في: الإثنين 26 يوليه 2021 - 4:46 ص | آخر تحديث: الإثنين 26 يوليه 2021 - 4:46 ص

ظهر الرئيس سعيد فجر اليوم الاثنين في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي وسط العاصمة بعد ساعات من إعلان قراراته المفاجئة، حيث خرج أنصاره للاحتفال.

وقال الرئيس للصحفيين "لست من الانقلابيين. من يتطاول على رئيس الدولة ورموز الدولة فليتحمل المسؤولية كاملة أمام المحاكم".

وأضاف سعيد "ما حدث ليس انقلابا كيف يمكن أن يكون انقلاب بناء على القانون. أحمل مبادئ الثورة والانفجار الثوري.. شغل حرية كرامة وطنية".

وبشأن المخاوف من إنفلات أمني في البلاد أوضح الرئيس في تصريحه "لا أريد أن تسيل قطرة دم واحدة. من يوجه سلاحا غير السلاح الشرعي فسيقابل بالسلاح".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك