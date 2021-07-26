 الرئيس السيسي يهنئ ليبيريا والمالديف بذكرى يوم الاستقلال - بوابة الشروق
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الرئيس السيسي يهنئ ليبيريا والمالديف بذكرى يوم الاستقلال

أ ش أ
نشر في: الإثنين 26 يوليه 2021 - 12:44 م | آخر تحديث: الإثنين 26 يوليه 2021 - 12:44 م

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، ببرقية تهنئة إلى رئيس ليبيريا جورج مناويل، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

كما بعث الرئيس السيسي ببرقية تهنئة مماثلة إلى رئيس المالديف إبراهيم محمد صليح، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.


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