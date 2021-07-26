 تراجع حاد للسندات التونسية وسط الحالة السياسية المحتقنة في البلاد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تراجع حاد للسندات التونسية وسط الحالة السياسية المحتقنة في البلاد

أ ش أ
نشر في: الإثنين 26 يوليه 2021 - 11:30 ص | آخر تحديث: الإثنين 26 يوليه 2021 - 11:30 ص

سجلت أسعار السندات الصادرة عن البنك المركزي التونسي بالعملة الصعبة تراجعا حادا، خلال تعاملات اليوم الاثنين، بعد أن أقال الرئيس التونسي قيس سعيد، رئيس الحكومة هشام مشيشي وجمد عمل البرلمان.

فقد تراجع إصدار السندات المقومة بالدولار التي ينتهي أجلها في 2025 بمقدار 2.6 سنت ليتداول عند 86.005 سنت في الدولار، وهو أدنى مستوى منذ منتصف مارس الماضي.

ونزلت سندات مقومة باليورو لأجل 2024 بأكثر من ثلاثة سنتات إلى 86.348 سنت في اليورو، قرب أدنى مستوى في تسعة أشهر وفقا.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قال مساء أمس الأحد إنه سيتولى السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس وزراء جديد.

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