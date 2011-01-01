رسالة خاصة من والد هداية ملاك قبل التتويج ببرونزية التايكوندو في أولمبياد طوكيو

أعرب الدكتور أحمد ملاك والد البطلة الأولمبية هداية ملاك، عن فخره بتتويج نجلته بالميدالية البرونزية في منافسات التايكوندو بدورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقامة بالعاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 23 يوليو وحتى 8 أغسطس المقبل.

وكشف عن الحوار الذي دار بينه وبين البطلة الأولمبية مؤكدًا أنه طالبها بالتحلي بالهدوء والثقة في النفس حيث أنها بطلة أولمبية وصاحبة برونزية الأولمبياد الماضية التي أقيمت صيف 2016 بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية أنه حثها على بذل المزيد من الجهد والتركيز حتى اللحظات الأخيرة من المباريات بهدف حصد الميدالية الأولمبية الثانية لها في الدورات الأولمبية.

وأوضح أنه حرص على متابعة المباراة أثناء وجوده في الأراضي السعودية مشيرًا إلى قلقه خلال خسارة نجلته لمواجهة ربع النهائي أمام البريطانية لورين ويليامز بنتيجة 13 - 12، ولكنه على يقين أنها ستعود وستسعد الشعب المصري بأكمله.

واختتم بتوجيه الشكر لكل أبناء الشعب المصري حيث شعر أن نجلته تمتلك العديد من الأهل والأقرباء والذين ظلوا يدعمون ويؤازرون البطلة الأولمبية.

وكانت هداية ملاك قد توجت بالميدالية البرونزية في منافسات في وزن تحت 67 كجم بعد الفوز على لاعبة المنتخب الأمريكي باجي ميكفرسون بنتيجة 17 - 6.

وتمتلك مصر حاليًا ميداليتين برونزيتين عن طريق نجما منتخب التايكوندو وهما هداية ملاك في وزن تحت 67 كجم، وسيف عيسى في منافسات وزن تحت 80 كجم.