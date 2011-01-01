رسالة خاصة من والد هداية ملاك قبل التتويج ببرونزية التايكوندو في أولمبياد طوكيو

أعرب الدكتور أحمد ملاك والد البطلة الأولمبية هداية ملاك، عن فخره بتتويج نجلته بالميدالية البرونزية في منافسات التايكوندو بدورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقامة بالعاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 23 يوليو وحتى 8 أغسطس المقبل.
وكشف عن الحوار الذي دار بينه وبين البطلة الأولمبية مؤكدًا أنه طالبها بالتحلي بالهدوء والثقة في النفس حيث أنها بطلة أولمبية وصاحبة برونزية الأولمبياد الماضية التي أقيمت صيف 2016 بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.
وأضاف في تصريحات تليفزيونية أنه حثها على بذل المزيد من الجهد والتركيز حتى اللحظات الأخيرة من المباريات بهدف حصد الميدالية الأولمبية الثانية لها في الدورات الأولمبية.
وأوضح أنه حرص على متابعة المباراة أثناء وجوده في الأراضي السعودية مشيرًا إلى قلقه خلال خسارة نجلته لمواجهة ربع النهائي أمام البريطانية لورين ويليامز بنتيجة 13 - 12، ولكنه على يقين أنها ستعود وستسعد الشعب المصري بأكمله.
واختتم بتوجيه الشكر لكل أبناء الشعب المصري حيث شعر أن نجلته تمتلك العديد من الأهل والأقرباء والذين ظلوا يدعمون ويؤازرون البطلة الأولمبية.
وكانت هداية ملاك قد توجت بالميدالية البرونزية في منافسات في وزن تحت 67 كجم بعد الفوز على لاعبة المنتخب الأمريكي باجي ميكفرسون بنتيجة 17 - 6.
وتمتلك مصر حاليًا ميداليتين برونزيتين عن طريق نجما منتخب التايكوندو وهما هداية ملاك في وزن تحت 67 كجم، وسيف عيسى في منافسات وزن تحت 80 كجم.