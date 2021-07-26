مقتل 7 أشخاص وإصابة آخرين بسبب عاصفة رملية في ولاية يوتا الأمريكية

تسبب تصادم نحو 20 سيارة على طريق سريع في ولاية يوتا الأمريكية، من جراءعاصفة رملية أعاقت الرؤية، بمصرع 7 أفراد وإصابة عدد آخر بجروح خطيرة استلزمت نقلهم إلى المستشفى.

وفي بيان لها، أفادت دورية الطرق السريعة في الولاية بأن التصادم وقع نحو الساعة الخامسة بتوقيت المحيط الهادي (12 صباحا بتوقيت جرينتش) على طريق 15 السريع في مقاطعة ميلارد، وفقا لوكالة رويترز.

ونشرت دورية الطرق على حاسبها في موقع التدوينات القصيرة "تويتر" صورا من موقع الحادث تظهر صفا من السيارات المحطمة والشاحنات الصغيرة والمقطورات الضخمة وحطاما متناثرا على الطريق.