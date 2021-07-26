أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن انطلاق رحلة إلى مدينة شرم الشيخ، ضمن برنامج رحلات "أعرف بلدك" التي تنظمها الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، و اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

ومن المقرر أن ينطلق الفوج خلال الفترة من 31 يوليو الجاري حتى 4 أغسطس المقبل، بمشاركة 100شاب وفتاة من محافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه جرى إعداد برنامج سياحي تعليمي ترفيهي للفوج، وتجهيز أماكن الإقامة الخاصة بهم، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والأمنية.

وأكد المحافظ في تصريح له اليوم الاثنين، أن مدينة شرم الشيخ استقبلت العديد من الأفواج السياحية التابعة لوزارة الشباب والرياضة، وجرى إعداد برامج سياحية تضمنت جميع مدن خليج العقبة السياحية "شرم الشيخ، دهب، نويبع، طابا"، إضافة إلى زيارة مدينة سانت كاترين للتعرف على المقومات السياحية بها، مما كان له مردود ايجابي في تنشيط السياحة الداخلية خلال الفترة الماضية.