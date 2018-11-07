روسيا تحجب العشرات من مواقع منتقدي الكرملين

حجبت روسيا المزيد من المواقع الخاصة بعشرات المنتقدين للحكومة وأغلبها على صلة بالمعارض المسجون أليكسي نافالني في خطوة يقول المنتقدون إنها تهدد على نحو متزايد حرية التعبير في البلاد.



وذكرت منظمة روسكومسفوبودا المستقلة التي تدافع عن حرية الولوج إلى الإنترنت، أن مكتب النائب العام في موسكو قرر حجب ما إجمالي 49 موقعا إلكترونيا.



وقالت المنظمة إنخ بالإضافة إلى كل مواقع نافالني، بما في ذلك تلك الخاصة بمؤسسته الخاصة بمكافحة الفساد، فأنه لم يعد من الممكن أيضا دخول موقع السياسي المعارض ليوبوف سوبل وموقع تحالف الأطباء المستقل الذي تحدث عن أوجه القصور خلال الجائحة في روسيا.



يشار إلى أن الآلاف من المواقع الإلكترونية صارت محجوبة الآن في روسيا، بما في ذلك الخاصة بالسياسيين المعارضين والإعلام المستقل والناقد.



وتبرر السلطات ذلك بوجود انتهاكات للقانون الروسي الذي يتم بموجبه منع الدخول إلى المحتوى المصنف على أنه متطرف. ويشتكى النقاد على الجانب الآخر من تجريم الأصوات المعارضة على نحو متزايد.