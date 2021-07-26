 باكستان توفر ملاذا آمنا لـ46 جنديا أفغانيا - بوابة الشروق
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باكستان توفر ملاذا آمنا لـ46 جنديا أفغانيا

(د ب أ)
نشر في: الإثنين 26 يوليه 2021 - 12:36 م | آخر تحديث: الإثنين 26 يوليه 2021 - 12:36 م

أعلن الجيش الباكستاني اليوم الإثنين، أن إسلام أباد وفرت ملاذا لـ46 جنديا أفغانيا لم يتمكنوا من الحفاظ على مواقعهم العسكرية على طول الحدود وسط تصاعد وتيرة العنف قبيل الانسحاب الكامل للقوات الدولية من أفغانستان.

وقال الجناح الإعلامي للجيش الباكستاني في بيان، إن "القائد المحلي للجيش الوطني الأفغاني المقابل لقطاع أروندو في تشيترال طلب من الجيش الباكستاني اللجوء والمرور الآمن لـ46 جنديا من الجيش الوطني الأفغاني وشرطة الحدود، بينهم خمسة ضباط".

وتم توفير الطعام والمأوى والرعاية الطبية اللازمة للجنود الذين وصلوا إلى تشيترال في وقت متأخر مساء أمس الأحد.

وقال البيان إنه سيتم إعادتهم بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة.

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