قال النائب محمود الصعيدي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن المواطن كان سيشعر بفؤائد برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2019، لكن جائحة كورونا تسببت في تأخير معايشة هذه الآثر.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "التاسعة" على القناة الأولى، مساء الأحد، أن جهات خارجية مثل البنك وصندوق النقد الدوليين، أصدرت تقارير إيجابية عن الاقتصاد المصري دون أي مجاملة، وشددت على أن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح.

وأوضح أن المواطن يشعر حاليًّا بفوائد برنامج الإصلاح، إذ أن قيمة الجنيه المصري أصبحت ثابتة دون حدوث أي تضخم، إلى جانب ثبات أسعار السلع مع زيادات سنوية في الرواتب.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من المكاسب، بينها أن راتب المواطن سيكون كافيًّا لنفقاته ويفيض منه لمدخراته، مشددًا على أن كافة المؤشرات سواء داخليًّا أو خارجيًّا تؤكد حدوث هذه المكاسب.

وكانت مجلة "فوربس الشرق الأوسط" الأمريكية، قد أعلنت يوم الأحد، أن الاقتصاد المصري جاء فى المرتبة الثالثة ضمن أكبر وأقوى الاقتصادات العربية في عام 2021، بعد كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وقال تقرير "فوربس"، إن مصر دخلت أزمة فيرس كورونا وهي تتمتع بوضع اقتصادي جيد بعد تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية، وتوقعت أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.8% فى العام المالي المنتهى فى يونيو الماضي، على أن يصل إلى 5.2% فى العام المالى الجارى، وأن يصل الناتج المحلى الإجمالى لمصر إلى 394.3 مليار دولار خلال العام الجارى مقابل 361.8 مليار دولار بنهاية العام الماضي.